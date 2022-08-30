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В Умані посилюють заходи безпеки на святкування Рош га-Шана

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Умань, Вівторок 30 серпня 2022 14:44
В Умані посилюють заходи безпеки на святкування Рош га-Шана Фото: в Умані посилюють заходи безпеки на святкування Рош га-Шана (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Умані посилять заходи безпеки у зв'язку з високою ймовірністю ракетних ударів і терористичної загрози під час святкування Рош га-Шана. Заходи будуть посилені з 19 по 30 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця в Telegram.

У цей період в Умані діятимуть:

  • заборона на проведення будь-яких масових заходів;
  • заборона продажу алкогольних (слабоалкогольних) напоїв та піротехнічних виробів;
  • посилення перепускного режиму та контролю за перебуванням (переміщенням) громадян;
  • заборона руху транспортних засобів та паркування на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі;
  • обмеження доступу до місць паломництва.

"На сьогодні правоохоронні органи на постійній основі проводять контрдиверсійні та антитерористичні заходи, район паломництва і прилеглі території знаходяться під цілодобовим відеоспостереженням", - повідомив глава ОВА.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України звернулася до хасидів з наполегливим закликом утриматися від паломництва через загрозу російських атак.

Крім того, США закликали своїх громадян утриматися від поїздки в Україну на святкування Рош га-Шана.

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Умань Рош ха-Шана Війна Росії проти України
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