В Умані посилюють заходи безпеки на святкування Рош га-Шана
В Умані посилять заходи безпеки у зв'язку з високою ймовірністю ракетних ударів і терористичної загрози під час святкування Рош га-Шана. Заходи будуть посилені з 19 по 30 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця в Telegram.
У цей період в Умані діятимуть:
- заборона на проведення будь-яких масових заходів;
- заборона продажу алкогольних (слабоалкогольних) напоїв та піротехнічних виробів;
- посилення перепускного режиму та контролю за перебуванням (переміщенням) громадян;
- заборона руху транспортних засобів та паркування на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі;
- обмеження доступу до місць паломництва.
"На сьогодні правоохоронні органи на постійній основі проводять контрдиверсійні та антитерористичні заходи, район паломництва і прилеглі території знаходяться під цілодобовим відеоспостереженням", - повідомив глава ОВА.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України звернулася до хасидів з наполегливим закликом утриматися від паломництва через загрозу російських атак.
Крім того, США закликали своїх громадян утриматися від поїздки в Україну на святкування Рош га-Шана.
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