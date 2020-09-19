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В Умані рятувальники створили систему постів та патрулів

Автор: Анастасия Рокитна

В Умані на території меморіального комплексу Цадика Нахмана створили систему постів та патрулів. Усі мобільні патрулі озброєні достатньою кількістю первинних засобів пожежогасіння.

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Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники ввели в дію мобільну систему контролю за пожежною та техногенною безпекою. Цілодобово три патрулі рятувальників проводять контроль щодо оперативної обстановки на території кількох вулиць та на найбільш важливих об'єктах.

У ДСНС говорять, що прийняті заходи дозволяють створити ефективну систему протидії надзвичайним подіям.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, як в цьому році проходить святкування Рош га-Шана в Умані. Зокрема, в районі паломництва заборонена робота закладів громадського харчування з організацією дозвілля, дискотек і нічних клубів, точок стихійної торгівлі.

Раніше повідомлялося, що групу хасидів затримали в Закарпатській області при спробі прорватися в Україну.

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