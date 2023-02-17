RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Любимчик Кадырова. В России снова сменили командующего Центральным округом

Фото: российский генера Андрей Мордвичев (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В Росси снова сменили командующего Центральным военным округом. Пост занял генерал-лейтенант российской армии Андрей Мордвичев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Ранее пост командующего занимал генерал-полковник Александр Лапин. Он также командовал группировкой оккупантов "Центр" в Украине. В начале января Лапина назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск РФ.

Слухи о назначении Андрея Мордвичева командующим Центрального военным округом ходили давно. Теперь соответствующая запись появилась в российской базе "Спарк".

Мордвичев был один из командующих, который руководил штурмом Мариуполя. В боях он получил ранение, а в конце марта в России даже сообщали о его гибели.

Фейк о смерти Мордвичева опроверг глава Чечни Рамзан Кадыров. Он опубликовал видео с российским генералом. На кадрах Кадыров и Мордвичев обнимаются, а глава Чечни называет оккупанта "самым лучшим командующим".

Стоит отметить, что между Кадыровым и бывшим командующим Центральным военным округом Лапиным был конфликт. Глава Чечни критиковал военного, называл "бездарем" и заявлял, что тот "отсиживается в Луганске".

Напомним, что в начале января Минобороны РФ назначило начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова командующим оккупационными войсками в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияокупантиГенштаб РФ