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Любимчик Кадырова. В России снова сменили командующего Центральным округом

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Москва, Пятница 17 февраля 2023 10:23
Любимчик Кадырова. В России снова сменили командующего Центральным округом Фото: российский генера Андрей Мордвичев (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В Росси снова сменили командующего Центральным военным округом. Пост занял генерал-лейтенант российской армии Андрей Мордвичев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Ранее пост командующего занимал генерал-полковник Александр Лапин. Он также командовал группировкой оккупантов "Центр" в Украине. В начале января Лапина назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск РФ.

Слухи о назначении Андрея Мордвичева командующим Центрального военным округом ходили давно. Теперь соответствующая запись появилась в российской базе "Спарк".

Мордвичев был один из командующих, который руководил штурмом Мариуполя. В боях он получил ранение, а в конце марта в России даже сообщали о его гибели.

Фейк о смерти Мордвичева опроверг глава Чечни Рамзан Кадыров. Он опубликовал видео с российским генералом. На кадрах Кадыров и Мордвичев обнимаются, а глава Чечни называет оккупанта "самым лучшим командующим".

Стоит отметить, что между Кадыровым и бывшим командующим Центральным военным округом Лапиным был конфликт. Глава Чечни критиковал военного, называл "бездарем" и заявлял, что тот "отсиживается в Луганске".

Напомним, что в начале января Минобороны РФ назначило начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова командующим оккупационными войсками в Украине.

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