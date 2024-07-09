Ультраправые партии создали в Европарламенте группу "Патриоты за Европу", - СМИ

В Европейском парламенте появится депутатская группа "Патриоты за Европу", которую возглавит руководитель французского ультраправого "Национального объединения" Джордан Барделла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французскую газету Le Figaro и британское издание The Guardian.

Отмечается, что создание такой группы инициировал премьер-министр Виктор Орбан. В нее войдут 80 депутатов, она станет третьим по величине блоком в Европарламенте.

В состав "Патриотов за Европу" войдут евродепутаты из 12 стран, представляющих ультраправые партии своих государств. В частности, это парламентарии от:

французского "Национального объединения" Марин Ле Пен;

венгерская правая национал-консервативная партия "Фидес" Виктора Орбана;

австрийская ультраправая "Партия свободы";

нидерландская ультраправая Партия за свободу Герта;

греческий "Голос разума";

испанская правая партия Vox, бельгийский "Фламандский интерес" и другие.

Участники новой группы провели встречу в Брюсселе для формализации устава объединения.

Интерес присоединиться к новой фракции выразила также Лига Италии во главе с Маттео Сальвини, но политсила не подтвердила свое участие.

Виктор Орбан объявил о намерении создать группу "Патриоты Европы" 30 июня. Для ее признания в Европарламенте он привлек достаточное количество партий.

Объединение выступает против военной помощи Украине. Также они выступают за консервативные семейные ценности и ведут строгую политику против иммигрантов в ЕС.