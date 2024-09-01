Ультралевые во Франции инициируют импичмент Макрона: в чем причина
Ультралевая партия "Непокоренная Франция" инициирует процедуру импичмента президента Эммануэля Макрона. Такое решение было принято из-за назначения нового премьер-министра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Непокоренная Франция" Матильду Пано в X (Twitter).
Парламентская фракция партии "Непокоренная Франция" приняла решение об инициировании импичмента из-за отказа Макрона назначать премьер-министром кандидата от блока левых партий Люси Касте.
Ультралевые обвинили Макрона в якобы злоупотреблении властью.
"Постановление о начале процедуры импичмента Президента Республики, согласно статье 68 Конституции, сегодня было направлено депутатам для подписания. Макрон отказывается подчиняться народному голосованию, поэтому мы должны его устранить", - написала Пано.
Макрон определился с премьером
При этом французское издание Le Figaro сообщает, что президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, определился с кандидатурой нового главы правительства.
В сети уже несколько дней сообщают, что новым премьером может стать Бернар Казнев. По данным Le Figaro, в понедельник, 2 сентября, Макрон примет Казнева в Елисейском дворце.
Бернар Казнев является бывшим членом Социалистической партии, в июне он объявил себя оппозиционером к новому объединенному левому альянсу. Казнев с декабря 2016 по май 2017 года уже занимал должность премьер-министра при президенте Франсуа Олланде.
Что этому предшествовало
Напомним, 30 июня и 7 июля во Франции состоялись два тура досрочных парламентских выборов после того, как после по решению Эмманюэля Макрона распустили Национальное собрание.
Через полтора месяца после выборов и отставки правительства Габриэля Атталя Макрон не назначил нового премьера. Ультралевые требуют назначения их кандидата - Люси Касте.
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