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Вулиці не відповідають критеріям: Київ відмовився підвищувати швидкість до 80 км/год з 1 квітня

Автор: Дмитро Левицький

Київ не буде з 1 квітня скасовувати обмеження швидкості руху до 50 км/год на 7 вулицях. Жодна з цих вулиць не відповідає критеріям для підвищення дозволеної швидкості до 80 км/год.

Про це заявили в Київській міській державній адміністрації.

"Здійснили комісійне обстеження вулиць, де із 1 квітня до 1 листопада передбачено можливість підвищення швидкості до 80 км/год. Жодна з 7 вулиць не відповідає повністю необхідним критеріям, а також чинним державним нормам та стандартам", - сказав директор "Центру організації дорожнього руху" Віктор Черній.

Як заявив Черній, на цих вулицях зараз спостерігається високий рівень аварійності, крім того, на них дозволений велосипедний рух. Також вздовж цих вулиць розміщені заклади масового відвідування громадян, зупинки громадського транспорту без кишень, тощо.

"На ці вулиці припадає третина усіх загиблих та п’ята частина всіх травмованих у ДТП в Києві за 3,5 роки. Це 182 смерті та 1789 травмованих", - додав він.

Нагадаємо, планувалося, що з 1 квітня на семи вулицях столиці буде дозволено рух зі швидкістю 80 км/год. Обмеження швидкості до 50 км/год вводилось з метою зменшення ризиків втрати керування автомобілем на слизькій дорозі.

Додамо, з 1 квітня у столиці у Києві не тільки планували скасувати обмеження швидкості. З квітня у Києві відбудуться зміни в роботі метро, а також закриються ярмарки.

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Новини України КМДАКиївограничение движенияулица
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