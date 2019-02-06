На вулицях Києва з ночі працює 367 снігоприбиральних машин

Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Автодорівці вночі приступили до обробки доріг та вулиць столиці

Через снігопади з ночі 367 одиниць спецтехніки та 32 бригади з ручного прибирання підприємств комунальної корпорації "Київавтодор" працюють на вулично-дорожній мережі, щоб не допустити ускладнень на дорогах столиці та забезпечити безпечний рух транспорту та пішоходів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

У КМДА запевнили, що автодорівці вночі приступили до обробки доріг та вулиць столиці. Першочергово обробка була проведена на мостах, шляхопроводах, спусках та підйомах, а також магістральних вулицях та вулицях, якими курсує громадський транспорт.

Для обробки та очищення від снігу тротуарів та зупинок громадського транспорту, які обслуговують підприємства корпорації "Київавтодор", задіяно трактори зі спеціальним снігоочисним обладнанням, новітня техніка європейського виробництва Bucher та 32 бригади з ручного прибирання, повідомили у прес-службі.

Зранку дорожники продовжують роботу у посиленому режимі, зокрема тривають роботи з очищення від снігу вулиць місцевого значення та підходів до підходів до пішохідних переходів.

Фахівці комунальної корпорації "Київавтодор" уважно слідкують за ситуацією на вулично-дорожній мережі та вживають усіх заходів, щоб забезпечити для водіїв та пішоходів безпечні умови пересування столицею.

Нагадаємо, зранку 6 лютого у Києві очікуються складні відкладення паморозі та ожеледі (І рівень небезпечності, жовтий).