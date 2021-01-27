Вулиця Сагайдачного на київському Подолі залишиться пішохідною

Фото: вулиця Сагайдачного (t.me/KyivCityOfficial)

Вулиця Сагайдачного на київському Подолі і надалі буде залишатися пішохідною. Її призначення намагалися змінити через Окружний адміністративний суд Києва.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомляється, що сьогодні Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу виконкому Київської міської. Таким чином, розпорядження про пішохідну зону на Контрактовій площі та на вулиці Петра Сагайдачного залишилося в силі.

Пішохідну зону тут запровадили ще в 2017 році, але в травні 2020 року Окружний адміністративний суд Києва скасував її.

Нагадаємо, раніше на відремонтованому Шулявському мосту в Києві впали електроопори та пошкодили дев'ять автомобілів. Постраждалих в результаті інциденту не було, але поліція відкрила кримінальну справу за статтею порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд.

У зв'язку з цією аварією на мосту було обмежено рух до станції метро "Дорогожичі", а також довелося змінити рух тролейбусів. Крім того, в районі Шулявського мосту утворилися значні затори.