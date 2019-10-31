У ULF розповіли, як телеметричні системи і цифрові карти підвищують ефективність виробництва

Ілюстративне фото (ulf.com.ua)

Зокрема, в "Укрлендфармінгу" відзначили переваги супутникового моніторингу

В одному з найбільших українських агрохолдингів, групі компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, розповіли, як використання сучасних технологій, зокрема телеметричних систем, впливає на ефективність виробництва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Обозреватель".

Зокрема, в "Укрлендфармінг", чий земельний банк є одним з найбільших в Україні (понад 500 тис. гектарів), зазначили, що супутниковий моніторинг дозволяє не тільки відстежувати загальний стан полів, але і дає багато інших даних, зокрема, інформацію про вологість грунту на глибині до одного метра.

За даними компанії, більше інформації дають знімки, які роблять супутники. Інформація від них періодично оновлюється, тому в господарствах бачать, які зміни відбуваються на полях. Це допомагає стежити, як сходять посіви, чи достатньо в ґрунті вологи і чи не напала на рослини хвороба. Ці дані тим важливіші, чим більше господарство і чим важче його контролювати, просто виїжджаючи на місце.

"Якщо у тебе немає супутникових знімків, ти не побачиш проблеми. А так її можна визначити в Києві в офісі і запитати у агронома, що там відбувається. Бачиш, що знизився рівень вегетації, і питаєш, в чому проблема: на полі вже дозріло, або врожай хтось з'їв, чи хтось його вже викосив. У нас є спеціально навчені люди, які за цим слідкують. І тоді можна дати агрономові інформацію про можливі відхилення і попросити, щоб він туди поїхав чи дав пояснення", - зазначив керівник департаменту розвитку та інновацій агробізнесу "Уклендфармінга" Володимир Фантух.

Разом з тим, в "Уклендфармингу" відзначили, що дані від супутників оновлюються не так часто, як іноді потрібно агровиробникам. Тоді агровиробники використовують дрони - їх оператори виїжджають в потрібне місце і роблять обльоти.

"Дрони ми використовуємо практично на всіх полях. Кожен агроном або керівник господарства, виїхавши на поле, може зробити знімки і залити на сайт. А потім інший фахівець може їх побачити і зрозуміти, в якому стані посіви. Буває і так, що агроном, щоб його не лаяли, сфотографував для звіту в головний офіс кращу ділянку, "замаскувавши" проблемні. В такому випадку можна потім облетіти поле дроном і побачити, де стан поля краще, а де гірше. Це дозволяє, перебуваючи на полі, виявити проблему в якомусь конкретному місці і поїхати до нього, щоб розібратися - є проблема, чи просто здалося", - пояснив Фантух.

Крім того, в компанії відзначили, що у цифрових картах полів можна "підв'язувати" дані не тільки від супутників і безпілотників, але і отримані від інших сервісів. Наприклад, аналізи ґрунту, відібраного на полях, прив'язують до GPS-точки. І коли в господарствах планують диференційоване внесення добрив, то користуються саме цими точками та даними лабораторних досліджень, які прив'язані до того чи іншого місця на карті.

"Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів країни за розміром земельного банку. Група компаній займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, тваринництвом та виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють у 600 населених пунктах в 22 регіонах України. Власником "Укрлендфармінг" є український бізнесмен Олег Бахматюк.