Обломки российской ракеты упали на стадион в Святошинском районе Киева (фото)

"Обломки ракеты упали на стадион "Темп", - написал он.

Тимошенко сообщила, что значительных повреждений нет. Обошлось без пострадавших.

Напомним, сегодня россияне в очередной раз нанесли массированный удар по украинским городам. В частности, в Киеве повреждениям подверглась гостиница в центре города, а также Дворец Украина.

В результате обстрела известно уже об 11 госпитализированных, также один человек погиб.

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