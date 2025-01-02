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"Обломки истории". На въезде в Покровск разрушена стела (фото)

Четверг 02 января 2025 14:18
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"Обломки истории". На въезде в Покровск разрушена стела (фото) Стела на въезде в Покровск Донецкой области (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Утром четверга, 2 января, российские войска разрушили стелу на въезде в город Покровск Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Покровской городской военной администрации в Telegram.

Что известно о повреждении стелы на въезде в Покровск

В Покровской ГВА рассказали, что утро четверга, 2 января 2025 года, для Покровска началось с очередной атаки врага.

"Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами (КАБ), в результате чего пострадала городская инфраструктура", - рассказали украинцам.

Уточняется, что одним из последствий разрушений стала стела на въезде в город (взрыв повредил конструкцию, а одну из ее букв отбросило к дороге).

Отмечается также, что "обломки истории Покровска должны стать частью национальной памяти".

&quot;Обломки истории&quot;. На въезде в Покровск разрушена стела (фото)

Пост Покровской ГВА (скриншот: t.me/pokrovskonline)

Поэт и военный 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша (68 ОЕБр) Павел Вышебаба также сообщил, что стела на въезде в Покровск была разрушена.

"Мы как раз ехали работать и увидели, что букву "П" отбросило к дороге. Я остановился и положил ее в багажник. Думаю, она должна стать артефактом в будущем музее российско-украинской войны", - рассказал он в своем Facebook.

Он добавил, что сборы, в частности, на минометы 68-й бригаде, продвигаются пока медленно.

"Но такие обломки истории, на мой взгляд, принадлежат украинской нации и их нельзя выставлять на аукцион. Слишком большая цена платится за то, чтобы город остался на карте именно таким, как эти буквы: желто-голубым", - написал Вышебаба.

Он также попросил украинцев "зайти в комментарии и без всякого приза, розыгрыша, подарка, песни или танцев, задонатить на оборону Покровска - закупку 120-мм минометов для 68-й бригады".

&quot;Обломки истории&quot;. На въезде в Покровск разрушена стела (фото)

Пост Вышебабы (скриншот: facebook.com/vyshebaba)

В завершение военнослужащий опубликовал фото разрушенной стелы, о которой идет речь.

&quot;Обломки истории&quot;. На въезде в Покровск разрушена стела (фото)

Разрушенная стела на въезде в город Покровск (фото: facebook.com/vyshebaba)

Напомним, Покровск - город в Донецкой области, который за последние несколько месяцев стал прифронтовым. Оккупанты пытаются прорвать оборону на Покровском направлении, поэтому этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.

По словам спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, сейчас россияне пытаются обойти Покровск.

Читайте также, как украинские военные уничтожали оккупантов в частном секторе города Покровск.

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