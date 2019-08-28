"Укрзалізницю" звинуватили у намірі таємно підвищити тарифи для вантажовідправників

Бізнес оскаржить пропонований "Укрзалізницею" (УЗ) новий порядок визначення вартості вагонів, так як це є зловживанням монопольним становищем. Про це після наради представників бізнесу та УЗ заявив президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков, передає РБК-Україна.

За підрахунками Каленкова, новий порядок визначення вартості вагонів підвищить витрати вантажовідправників на 3 млрд грн на рік.

"Анонсовані УЗ зміни призведуть до того, що ринок вантажовідправників заплатить більше – за нашими підрахунками, на 3 млрд грн у розрахунку на рік. Єдине, що зробила УЗ – це розклала це підвищення на найближчі півтора року. Думаю, це привід для багатьох підприємств звернутися і Антимонопольний комітет, і в суди для того, щоб відстоювати свої права. Тому що УЗ, з одного боку, наполягає, що є ринковим суб'єктом і вимагає відповідного до себе ставлення, а з іншого, користуючись своїм монопольним становищем, продавлює вигідні для себе рішення", - зазначив Каленков.

Він зазначив, що суть запропонованих "Укрзалізницею" змін полягає у включенні в плату за користування вагоном, крім погодинної оплати, ще й "штрафних санкцій" за перевезення вантажу на 200 км за кожну добу понад 48 годин. Враховуючи, що залізницею в Україні перевозиться близько 60% всіх вантажів (по окремих вантажах – до 100%), наслідки нововведень у випадку їх затвердження відчують усі.

"Будь-які тарифні зміни позначаться на собівартості товару в Україні. Перше: це призведе до уповільнення економічного зростання. Друге: товари дорожчатимуть всередині країни і будуть втрачати конкурентоспроможність на зовнішніх ринках. Думаю, ми будемо консультуватися з підприємствами, які входять у ОП "Укрметалургпром" (а це 40% усіх вантажів, які перевозить УЗ) – і, залишаючись в законодавчому полі, будемо апелювати і до нової влади", - заявив Каленков.

"Думаю, люди, які сформують новий Кабмін, нове Міністерство інфраструктури, АМКУ, розуміють, що державний монополіст, найбільша компанія, зловживає своїм становищем. І що потрібно прислухатися до ринку, до реального бізнесу", - додав він.

На думку Каленкова, чергові зміни, пропоновані УЗ, не що інше, як нове приховане підвищення тарифів, які за останні півтора року збільшилися вже на 50%.

"Приховане викачування ресурсів з вантажовідправників відбивається на всіх наших операціях. Ми вважаємо, що в УЗ є гігантські можливості підвищувати власну ефективність і заробляти додаткові кошти, в тому числі, і для інвестицій", - резюмував Каленков.