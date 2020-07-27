"Укрзалізниця" закупила ДТ за ціною "Роттердам+" з націнкою

АТ "Укрзалізниця" визначила переможців шостого раунду тендерів на поставку 6 тис. т дизельного палива за рамковим контрактом. По одному тендеру (3 тис. т кожна) виграли компанії "Глуско Україна" і "Анвитрейд" (Wexler Group).

Про це свідчать результати торгів в системі ProZorro, пише "Главком".

"Глуско Україна", яка вперше перемогла у рамковому тендері УЗ, запропонувала паливо за розрахунковою ціною 19 800 грн/т, "Анвитрейд" - по 19 723 грн/т з ПДВ. Це ціни, за якими постачальники готові поставити паливо в день аукціону.

Так звана фіксована маржа постачальників, яка надалі буде автоматично приплюсовуватися до котирувань ДТ в Європі за 10 днів після отримання рознарядки, у "Глуско Україна" складе 772 грн/т ($27,8/т), у "Анвитрейд" - 708 грн/т ($25,5/т).

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з лютого 2019 закуповує дизпаливо за формулою з прив'язкою до європейських котирувань. На аукціонах визначається фіксований рівень торговельної націнки постачальника, який потім автоматично додається до цін в Європі на дату відвантаження.

На попередньому тендері УЗ, в першій половині липня, націнка до вартості ДТ в Роттердамі склала $22-25/т.

Нагадаємо формульний підхід з використанням цін в європейських хабах використовується для розрахунку вартості газу для населення з лютого 2020 - т. зв. формула "Амстердам плюс".

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ цей підхід для визначення ціни газу для населення. Він передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.

З 1 серпня НАК "Нафтогаз України" за рішенням уряду в якості постачальника "останньої надії" продавати населенню газ за ціною хаб в Німеччині плюс вартість доставки в Україну.