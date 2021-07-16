"Укрзалізниця" відновлює рух двох електричок у Донецькій та Луганській областях

В УЗ зазначили, що курсування приміського поїзда № 6107/6106 Волноваха - Маріуполь - Волноваха поновлюється з 19 липня.

З Волновахи електричка відправлятиметься об 11:25 і прибуватиме до Маріуполя о 13:19. У зворотний шлях вона відправиться о 14:40 і прибуде на кінчену станцію о 16:35.

"Цей поїзд курсуватиме що понеділка, п'ятниці, суботи і неділі", - підкреслили залізничники.

Приміський поїзд № 6443/6444 Сватове - Попасна - Сватове почне курсувати з 25 липня. Він буде ходити щодня.

Зі Сватового електричка відправлятиметься о 09:40 і прибуватиме до Попасної о 13:10. У зворотний рейс вона відправиться о 13:20 і на кінцеву станцію прибуде о 17:22.

Поїзд проходитиме через станції Кабаньє, Кремінне, Рубіжне, Лисичанськ.

При цьому на станції Лисичанськ з електрички № 6444 Попасна - Сватове можна пересісти на поїзд № 138 "Максим Яровець" і дістатися до Харкова, Полтави, Миргорода, Києва або Вінниці. З Лисичанська він відправляється о 15:10.