"Укрзалізниця" відновила супровід поїздів поліцейськими

"Укрзалізниця" та Національна поліція відновили супровід поїздів правоохоронцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укрзалізниці".

Повідомляється, що в рамках пілотного проекту організували супровід правоохоронцями двох пасажирських поїздів: № 122/121 Миколаїв - Київ - Рівне та № 24/23 Одеса - Москва.

"Чому почали з цих поїздів? Тому що в цих зафіксовано більше правопорушень. Чи буде супровід поліції на інших поїздах? "Укрзалізниця" та Національна поліція працюють над спільним планом дій щодо збільшення кількості потягів, які курсуватимуть у супроводі правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, з 2013 року правоохоронців позбавили функцій забезпечення громадського порядку в пасажирських поїздах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури України поки не погодило підвищення тарифів на проїзд залізничним транспортом, яке планували розпочати з 1 березня 2020 року. Підвищення тарифів планувалося проводити поетапно - з 1 березня по 31 грудня 2020 року у всіх категоріях вагонів, крім 1-го класу поїздів Інтерсіті+.