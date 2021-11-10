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"Укрзалізниця" повідомила про можливу затримку низки поїздів: список

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні протягом двох днів можлива затримка ряду поїздів. Причиною запізнення складів - ремонтні роботи на ділянці Миронівка - Ім. Тараса Шевченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.

"У зв'язку з реконструкцією шляху на ділянці Миронівка - Ім. Т. Шевченка можливі затримки поїздів", - йдеться в повідомленні перевізника.

Запізнення поїздів очікуються за наступними станціями:

  • Миронівка;
  • П'ятихатки;
  • Тимково;
  • Бурти;
  • Херсон.

Приблизний час затримки поїздів може становити від 5 хвилин до 1 години. Завершення ремонтних робіт заплановано на 12 листопада.

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УкрзалізницяХерсон