"Укрзалізниця" попереджає про збій сервісу покупки квитків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На сайті "Укрзалізниці" о 08:25 почнуться технічні роботи

Сьогодні після 08:25 на онлайн-сервісі "Укрзалізниці" з придбання квитків почнуться технічні роботи, у результаті чого можливі збої. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію УЗ.

Повідомляється, що сьогодні о 08:25 на сайті почнуться технічні роботи. Для уникнення незручностей при оформленні квитків пасажирам рекомендують завершити придбання проїзних документів до цього часу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила 17 додаткових поїздів до 8 березня. Зокрема, поїзд № 191/192 Київ - Львів курсуватиме 8 і 10 березня з відправленням з Києва о 7:42 і прибуттям до Львова о 17:49. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 11:57 і прибуватиме до Києва о 21:44. Також призначено поїзди сполученням з Києва в Ковель, Ужгород, Жмеринку, Чернівці, Хмельницький, Миколаїв, Одесу і т. д.

Вчора також стало відомо, що "Укрзалізниця" призначила поїзд Львів - Перемишль до 8 березня. Поїзд складатиметься з 6 купейних вагонів з місцями для сидіння 2-ого класу. Вартість проїзду - близько 260 грн.