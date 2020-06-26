"Укрзалізниця" переходить на європейську практику закупівель комплектуючих, - експерт

В 2020 році вітчизняна залізнична монополія "Укрзалізниця", чи не вперше за час свого існування, почала впроваджувати європейські підходи до закупівель товарів і комплектуючих.

Про це заявив керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко.

За його словами, мова йде про спробу укласти довгострокові контракти з виробниками. Досі УЗ обмежувалася максимум річними угодами.

Зокрема, саме таким чином закуповувалася така продукція як рейки, тонколистовий і товстолистовий прокат, а також швелера, катанка і куточки.

За словами експерта, ще коротше виявляються контракти на поставку дизельного палива і мастильних матеріалів, де зазвичай мова йде про договори довжиною в кілька місяців.

У цілому, закупівельники УЗ зазвичай проводять короткі тендери, рубіжною датою яких виступає "31 грудня".

Як зазначає експерт, в поточному році "Укрзалізниця" вирішила відійти від цієї практики. Наприклад, ж/д компанія оголосила кілька тендерів на закупівлю природного газу до 30 квітня 2021 року. Далі послідували ще більш довгі аукціони на придбання коліс, бандажів та гальмівних колодок до 31 грудня 2022 року.

"І поки УЗ тільки робить перші кроки в цьому напрямку, вся європейська залізнична галузь вже давно живе "у довгу". Довгострокові контракти - звичайна практика для таких залізниць, як Deutsche Bahn, французької SNCF, австрійської OBB, іспанської Renfe", - каже Головко.

За його словами, в Європі вже давно нікого не дивує, що бельгійські залізниці SNCB укладають 10-річний контракт з Alstom на поставку сигнальних систем, а французька SNCF домовляється з Bombardier про закупівлі рухомого складу на 5 років.

Експерт також зазначив, що аналогічні контракти підписуються і в Німеччині: концерн Siemens з SFBW, а Deutsche Bahn замовляє у компанії Talgo цілі склади терміном на 30 років.

Головко підкреслює, це ж стосується і комплектуючих поменше. Наприклад, Talgo буде поставляти локомотивні візки для датських залізниць DSB до кінця 2023 року. Аналогічно Deutsche Bahn закуповує ж/д колеса тільки за 5-річними контрактами. Навіть ж/д оператор Avis з такої африканської країни, як Мавританія оголосив тендер на закупівлю комплектуючих терміном на 3 роки з опцією продовження ще на 3 роки, наводить приклад Володимир Головко.

"Раніше "Укрзалізницю" називали "державою в державі" за надмірну закритість. Але за останні роки компанія стала на шлях реформування і впровадження європейських підходів управління. Досі це мало торкалося сфери закупівель, однак серія зачистки топ-менеджменту УЗ призвела до того, що і у цьому сегменті компанія почала хоч і обережно, але застосовувати європейські практики", - вважає Головко.

Нагадаємо, раніше УЗ виступила з заявою, в якій повідомлялося, що компанія почала впроваджувати практику довгострокових договорів на критичну продукцію, зокрема, колеса, бандажі, гальмівні колодки і т. д. Будь-яка закупівля стратегічно необхідних частин викликана виключно необхідністю забезпечити безперебійний та безпечний процес залізничних перевезень, заявили в АТ "Укрзалізниця".