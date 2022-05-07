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Укрзалізниця оголосила один додатковий евакуаційний рейс 7 травня

Фото: евакуаційний поїзд 7 травня оголосила Укрзалізниця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Укрзалізниця на суботу, 7 травня, представила графік евакуаційних поїздів. Компанія призначила на сьогодні додатково тільки один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Евакуаційний поїзд на 7 травня

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

В Укрзалізниці зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися. Так, в компанії рекомендують стежити за актуальною інформацією на їхньому сайті.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця обмежила продаж квитків через сторонні сервіси, такі як "Приват24", Tickets.ua, Proizd.ua та інші.

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