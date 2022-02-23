RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Укрзалізниця" через обстріли на Донбасі скасувала приміський потяг

Автор: Дмитрий Кузнецов

Через обстріли на Донбасі "Укзалізниця" прийняла рішення скасувати приміський поїзд на перегоні Кондрашовська-Нова - Новий Айдар. Всі інші поїзди на підконтрольній Україні території курсують за графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Через обстріли скасовано рух приміського поїзда на перегоні Кондрашовська-Нова - Новий Айдар", - йдеться в повідомленні перевізника.

В УЗ підкреслили, що залізничне сполучення з населеними пунктами на контрольованій частині сходу України відбувається в штатному режимі.

"Всі інші поїзди, в тому числі в Маріуполь, Костянтинівку, Попасну, Слов'янськ та інші міста Сходу України курсують за графіком", - уточнили в УЗ.

Перевізник закликав не реагувати на фейки про зупинку залізничного сполучення на сході України. В УЗ просять орієнтуватися тільки на інформацію з офіційних державних джерел.

Нагадаємо, раніше в УЗ розповіли про те, як курсуватимуть потяги на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяДонбасВторгнення Росії до України