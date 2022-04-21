Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних рейсів на сьогодні

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на четвер, 21 квітня. Сьогодні компанія призначила додатково 6 рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 21 квітня
В Укрзалізниці попереджають, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.
Нагадаємо, в Укрзалізниці викрили чотирьох колаборантів, які співпрацювали з російськими окупантами і передавали їм інформацію.
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