Укрзалізниця призначила один додатковий евакуаційний рейс на сьогодні

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на неділю, 8 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

В Укрзалізниці нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

Нагадаємо, вчора, 7 травня, в Ірпені відновили залізничний міст, який з'єднує місто з Києвом. Перша електричка зі столиці прибула на Ірпінський вокзал.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця обмежила продаж квитків через сторонні сервіси, такі як "Приват24", Tickets.ua, Proizd.ua та інші.

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