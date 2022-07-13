"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд на 13 липня
Фото: "Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд на 13 липня (Getty Images)
"Укрзалізниця" призначила на 13 липня додатковий евакуаційний поїзд з Покровська Донецької області до Львова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
Поїзд 234/233 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів згідно з розкладом відправиться о 16:30. Час відправлення може змінитися.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.
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