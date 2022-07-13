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"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд на 13 липня

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Київ, Середа 13 липня 2022 06:11
"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд на 13 липня Фото: "Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд на 13 липня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

"Укрзалізниця" призначила на 13 липня додатковий евакуаційний поїзд з Покровська Донецької області до Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Поїзд 234/233 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів згідно з розкладом відправиться о 16:30. Час відправлення може змінитися.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.

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