"Укрзалізниця" призначила два додаткові поїзди

"Укрзалізниця" призначила поїзди Львів - Бахмут та Харків - Миколаїв. Ці поїзди курсуватимуть вже з 13 листопада цього року.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Поїзд № 142/141 Львів - Бахмут курсуватиме раз на три дні. Поїзд відправиться зі Львова 13 листопада о 14:20 та прибуде до Бахмута о 18:55 наступної доби. Потяг робить зупинки на станціях міст Ковель, Коростень, Житомир, Київ, Лубни, Миргород, Святогірськ, Лиман та інших.

Також з 13 листопада розпочинає курсування поїзд № 251/252 Харків - Миколаїв. Поїзд відправлятиметься через день по непарних числах з Харкова о 17:00 та прибуватиме до Миколаєва о 07:00. Також цим поїздом можна дістатися до Херсона, Кривого Рогу, Дніпра та інших міст.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" збільшує кількість воєнізованої охорони для додаткового контролю в електричках.

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