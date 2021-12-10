"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на новорічні свята: розклад

"У зв'язку з підвищеним попитом на "лижні" напрямки,"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди, збільшує періодичність, додає більше вагонів і продовжує маршрути окремих рейсів на найпопулярніших напрямках", - йдеться в повідомленні перевізника.
Розклад додаткових поїздів
Додаткові поїзди до новорічних та різдвяних свят:
№235/236 Київ - Ужгород відправлятиметься з Києва з 23 грудня по 10 січня, крім 31 Грудня. Зворотно - з 24 грудня по 11 січня, крім 31 Грудня;
№249/250 Київ - Івано-Франківськ, Чернівці відправлятиметься з Києва з 23 грудня по 11 січня, крім 31 Грудня. Зворотно - з 24 грудня по 12 січня, крім 31 Грудня;
№259/260 Суми, Київ - Ворохта відправлятиметься через день із Сум з 24 грудня по 10 січня. Зворотно - з 25 грудня по 11 січня;
№123/124 Київ - Одеса відправлятиметься з Києва 29, 30 грудня та 2, 3, 8, 9 січня. Зворотно-29, 30 грудня та 2, 3, 8, 9 січня;
№211/212 Харків - Львів відправлятиметься через день з Харкова з 24 грудня по 10 січня. Зворотно - з 25 грудня по 11 січня;
№167/168 Львів - Одеса відправлятиметься зі Львова 29, 30 грудня та 3, 9 січня. Зворотно-29, 30 грудня та 3, 9 січня;
№238/237 Одеса - Ужгород відправлятиметься через день з Одеси з 24 грудня по 9 січня. Зворотно - з 25 грудня по 10 січня;
№201/202 Ковель - Київ відправлятиметься з Ковеля 23, 27 грудня та 2, 9 січня. Зі столиці - 24, 30 грудня та 5 січня;
№197/198 Ковель - Київ відправлятиметься з Ковеля 30 грудня та 3, 9 січня. Зі столиці-30 грудня і 3, 9, 10 січня.
Розклад подовжених маршрутів
УЗ подовжила наступні маршрути:
№75/76 Кривий Ріг-Київ до Хмельницького;
№779/780 Суми-Київ до Вінниці;
№57/58 Київ-Яремча до Ворохти.
Збільшено періодичність курсування поїзда № 757/758 Київ - Могилів-Подільський. У період Новорічних свят склад відправлятиметься зі столиці 27, 30 грудня і 3 січня. Зворотно-28, 31 Грудня та 4 січня.