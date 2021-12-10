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"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на новорічні свята: розклад

Автор: Дмитрий Кузнецов

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди, які курсуватимуть на новорічні та різдвяні свята. Також перевізник подовжив кілька рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"У зв'язку з підвищеним попитом на "лижні" напрямки,"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди, збільшує періодичність, додає більше вагонів і продовжує маршрути окремих рейсів на найпопулярніших напрямках", - йдеться в повідомленні перевізника.

Розклад додаткових поїздів

Додаткові поїзди до новорічних та різдвяних свят:

  • №235/236 Київ - Ужгород відправлятиметься з Києва з 23 грудня по 10 січня, крім 31 Грудня. Зворотно - з 24 грудня по 11 січня, крім 31 Грудня;
  • №249/250 Київ - Івано-Франківськ, Чернівці відправлятиметься з Києва з 23 грудня по 11 січня, крім 31 Грудня. Зворотно - з 24 грудня по 12 січня, крім 31 Грудня;
  • №259/260 Суми, Київ - Ворохта відправлятиметься через день із Сум з 24 грудня по 10 січня. Зворотно - з 25 грудня по 11 січня;
  • №123/124 Київ - Одеса відправлятиметься з Києва 29, 30 грудня та 2, 3, 8, 9 січня. Зворотно-29, 30 грудня та 2, 3, 8, 9 січня;
  • №211/212 Харків - Львів відправлятиметься через день з Харкова з 24 грудня по 10 січня. Зворотно - з 25 грудня по 11 січня;
  • №167/168 Львів - Одеса відправлятиметься зі Львова 29, 30 грудня та 3, 9 січня. Зворотно-29, 30 грудня та 3, 9 січня;
  • №238/237 Одеса - Ужгород відправлятиметься через день з Одеси з 24 грудня по 9 січня. Зворотно - з 25 грудня по 10 січня;
  • №201/202 Ковель - Київ відправлятиметься з Ковеля 23, 27 грудня та 2, 9 січня. Зі столиці - 24, 30 грудня та 5 січня;
  • №197/198 Ковель - Київ відправлятиметься з Ковеля 30 грудня та 3, 9 січня. Зі столиці-30 грудня і 3, 9, 10 січня.

Розклад подовжених маршрутів

УЗ подовжила наступні маршрути:

  • №75/76 Кривий Ріг-Київ до Хмельницького;
  • №779/780 Суми-Київ до Вінниці;
  • №57/58 Київ-Яремча до Ворохти.

Збільшено періодичність курсування поїзда № 757/758 Київ - Могилів-Подільський. У період Новорічних свят склад відправлятиметься зі столиці 27, 30 грудня і 3 січня. Зворотно-28, 31 Грудня та 4 січня.

Нагадаємо, раніше УЗ призначила два додаткових поїзди на новорічні свята.

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