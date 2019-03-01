"Укрзалізниця" активно реалізує план дій з корпоративного управління, - Кравцов

Планом дій задаються загальновизнані стандарти корпоративного управління

Специалисты "Укрзализныци" совместно с компанией Deloitte определили первоочередные шаги по имплементации плана действий по корпоративному управлению компании, одобренного правительством в декабре прошлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

По мнению Кравцова, план призван создать современную эффективную модель управления компанией.

"Чем этот документ отличается от тех, которые в рабочем порядке обсуждались несколько последних лет? Прежде всего тем, что мы уже начали его реализацию", - написал в Facebook Евгений Кравцов.

По его словам, этим планом действий задаются общепризнанные стандарты корпоративного управления, что для международных инвесторов является одним из основных показателей эффективности компании.

"Мы провели одну из крупнейших корпоративных сделок в независимой стране — акционирование компании. Несмотря на скептиков, централизация дала свой положительный эффект. Успешная имплементация плана действий с нашей стороны позволит завоевать доверие инвесторов к "Укрзализныце", облегчит привлечение средств на внешних рынках и уменьшит стоимость этих заимствований", - рассказал Кравцов.

В свою очередь член наблюдательного совета АО "Укрзализныця", председатель комитета по корпоративному управлению Константин Марьевич отметил, что сейчас, после длительной работы по разработке плана действий, должен состояться переход к системной реализации. По его словам, для этого, в частности, определены лица в компании, ответственные за реализацию проекта, согласован формат имплементации, намечены дальнейшие мероприятия.

Темпы реформирования корпоративного управления компании, по мнению члена наблюдательного совета, должны оставаться высокими. Он выразил убеждение, что только слаженное взаимодействие, которое есть сегодня между акционерами, наблюдательным советом и правлением, обеспечит достижение поставленной цели - привести систему корпоративного управления "Укрзализныци" в соответствие с лучшими мировыми практиками.

"Правительство будет держать на постоянном контроле ход выполнения плана действий. Ежемесячно от "Укрзализныци" ожидается отчет о сделанном. В случае необходимости наблюдательный совет будет инициировать корректировку плана действий", - отметил Марьевич.