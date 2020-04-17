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"Укрзалізницю" закликали покласти край постійному підвищенню тарифів

Новини » Транспорт     17.04.2020 - 12:21
"Укрзалізницю" закликали покласти край постійному підвищенню тарифів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Гусак переконаний, підвищення тарифів на вантажоперевезення з боку державного монополіста в умовах кризи є нерозумним

"Укрзалізниці" необхідно перестати підіймати тарифи, а зайнятися підвищенням ефективності своєї роботи. Про це в коментарях журналістам заявив екс-депутат Володимир Гусак, передає РБК-Україна.

"Укрзалізниці" слід покласти край постійному підвищенню тарифів, а, нарешті, зайнятися власною операційною ефективністю. Про підвищення ефективності роботи самої "Укрзалізниці" останні керівники "Укрзалізниці" просто не говорять", - сказав Гусак.

Він також зазначив, що підвищення тарифів на вантажоперевезення з боку державного монополіста в умовах кризи є нерозумним. І вважає, що Антимонопольний комітет повинен розібратися в ситуації.

"В умовах нинішньої кризи, пов'язаної з необхідними зусиллями уряду України для стримування епідемії коронавірусу, підвищення залізничних тарифів, як і будь-яких тарифів державних монополій, - це вже, якщо чесно, виходить за рамки здорового глузду", - сказав Гусак.

Нагадаємо, раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що в умовах кризи необхідна державна підтримка промисловості та експортерів, щоб забезпечити безперебійність їх роботи, зокрема створення нормальних умов для логістики й зниження тарифів на вантажоперевезення.

Своєю чергою президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявляв, що зниження тарифів на вантажні перевезення "Укрзалізниці" навіть на 10% призведе до довгострокового позитивного ефекту, оскільки стане стимулом для розвитку та оптимізації перевізника.

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