"Укрзалізниці" необхідна реформа, зміна тарифів не врятує її від занепаду, - експерт

За його словами, необхідність реформування УЗ та створення конкурентного середовища в галузі регулярно намагаються підмінити постійним підвищенням тарифів, хоча тарифи на вантажні перевезення й без того мають високу рентабельність.

"Загалом вантажні перевезення в "Укрзалізниці" надзвичайно прибуткові. У 2019 році позитивний операційний результат сегменту вантажних перевезень склав майже 20 млрд грн із рентабельністю 27%. Переважна більшість клієнтів УЗ про таку рентабельність може лише мріяти", - пояснив Гусак.

Проте, він наголосив, що УЗ шляхом прибуткових вантажних перевезень субсидує збиткові пасажирські, в результаті компанія має збитки.

"Зароблені на вантажах кошти УЗ змушена здебільшого витрачати на покриття збитків пасажирських перевезень (результат 2019 року - мінус 12,8 млрд грн з рентабельністю мінус 130%)", - зазначив Гусак.

Він наголосив: за пропозиціями щодо "уніфікації" або "зближення" тарифних класів часто намагаються приховати підвищення тарифів для окремих категорій вантажів (як правило, 1-го класу). При цьому відповідне зниження тарифів, зокрема 3-го класу, не пропонують.

"Тому в обговореннях слід чітко розрізняти, де "зближення", а де просте підвищення тарифів нереформованої державної монополії під час світової економічної кризи через пандемію коронавірусу", - зазначив Гусак.

За його словами подібні підвищення тарифів мають зворотний ефект - з української залізниці тікають клієнти. Зокрема, з 2016 по 2019 рік залізничні перевезення в Україні впали на майже 10%, або на 30 млн тонн, тоді як автомобільні перевезення в цей же період зросли на понад 50% (на 67 млн тонн).

"Для забезпечення справедливих тарифів необхідно зрештою здійснити реформу Укрзалізниці й створити умови для розвитку конкуренції. Вантажні перевезення не повинні покривати збитки від пасажирських перевезень або забезпечувати сплату величезного податку на землю під коліями (4 млрд грн). Такий український податок на залізницю майже не має аналогів у світі", - підсумував Гусак.