"Укрзалізниці" слід знизити тарифи на 7,4%, - експерт

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Експерт звернув увагу, що в останні роки обсяг вантажних перевезень залізничним транспортом стабільно знижується

"Укрзалізниці" слід знизити тарифи на вантажоперевезення на 7,4% виходячи з індексу цін виробників, що буде економічно обґрунтованим. Про це написав глава Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко в колонці для GMK center: передає РБК-Україна.

"Укрзалізниці" здалося, що підняття тарифів на залізничні вантажоперевезення допоможе підвищити якість цих перевезень, але сталося навпаки. Зараз єдиний вихід - знижувати тарифи, акумулювати прибуток та пускати її на подальший розвиток", - написав Криворучко.

Він також звернув увагу, що в останні роки обсяг вантажних перевезень залізничним транспортом стабільно знижується, зокрема з 2011 року він скоротився на третину - з 469,3 млн т у 2011 році до 312,9 млн т у 2019-му. Для зміни цього негативного тренду і з урахуванням кризи, що насувається, викликаного карантином, тарифи на вантажоперевезення необхідно знизити, що допоможе країні з меншими втратами його подолати.

"Укрзалізниця" все ще є кровоносною системою економіки, і її безперебійна робота з перевезення внутрішніх та експортних вантажів критично важлива для благополучного проходження карантину і виходу країни з кризи. Як би ми не критикували якість залізничних перевезень в Україні, без них економіку запустити не вийде", - вважає Криворучко.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів УЗ на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

Своєю чергою народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що підняття тарифів УЗ на вантажоперевезення буде катастрофою для підприємств-експортерів, підкресливши, що це призведе до подорожчання їх продукції і втрати позицій на світових ринках.