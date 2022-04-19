В Укрзалізниці викрили двох колаборантів

Зазначається, що під час спецоперації СБУ затримала одного із керівників структурного підрозділу Донецької залізниці. Чоловік був завербований окупантами та збирав дані про переміщення техніки ЗСУ і їх позиції.

Крім того, правоохоронці затримали співробітника центрального офісу Укрзалізниці. Він закликав колег підтримувати Росію. Зокрема, масово розсилав у месенджери ворожу агітацію.

Щобільше під час тимчасової окупації Ірпеня, Бучі та Ворзеля чоловік допомагав загарбникам зорієнтуватися на місцевості для облаштування позицій та мародерства.

Колаборантам вже повідомили підозру та взяли під варту. Також їх звільнено з Укрзалізниці. У компанії заявили, що будуть проводити власні заходи щодо виявлення колаборантів.