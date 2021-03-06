"Укрзалізниці" потрібна програма реформ, наглядова рада на неї неспроможна, - нардеп

За словами нардепа, жодної інформації від наглядової ради щодо конкретного плану реформ депутати не отримали.

"В нас було запитання - "Чому за останні хоча б два роки взагалі не було реалізовано ніякого плану реформ?" На жаль, на це ми відповіді не отримали. Але ми чітко побачили, що немає фахового рівня, досвіду, а також ідей. Ці люди - заробітчани, вони прийшли туди, щоб кришувати саме корупційні речі", - підкреслив депутат.

Парламентар закцентував також на тому, що замість скорочення видатків та реформування компанії члени наглядової ради пропонують лише чергове підвищення тарифів для бізнесу.

"Я стверджую, що треба знижувати видатки. А тариф для українського бізнесу також треба знижувати. Тому що наш виробник повинен бути конкурентним на зовнішніх ринках", - заявив він.

