"Укрзалізниці" потрібна програма реформ, наглядова рада на неї неспроможна, - нардеп

Наглядова рада "Укрзалізниці" не має фахового рівня для управління компанії.
Про це заявив народний депутат Костянтин Бондарєв, коментуючи засідання тимчасові слідчої комісії з розслідування ситуації в "Укрзалізниці" у 2017-2020 роках.
За словами нардепа, жодної інформації від наглядової ради щодо конкретного плану реформ депутати не отримали.
"В нас було запитання - "Чому за останні хоча б два роки взагалі не було реалізовано ніякого плану реформ?" На жаль, на це ми відповіді не отримали. Але ми чітко побачили, що немає фахового рівня, досвіду, а також ідей. Ці люди - заробітчани, вони прийшли туди, щоб кришувати саме корупційні речі", - підкреслив депутат.
Парламентар закцентував також на тому, що замість скорочення видатків та реформування компанії члени наглядової ради пропонують лише чергове підвищення тарифів для бізнесу.
"Я стверджую, що треба знижувати видатки. А тариф для українського бізнесу також треба знижувати. Тому що наш виробник повинен бути конкурентним на зовнішніх ринках", - заявив він.
Нагадаємо, Тимчасове слідча комісія з розслідування ситуації в "Укрзалізниці" булі створена у кінці січня 2020 року, ініційовано її створення ще у травні 2020 року.
У пояснювальній записці до проекту постанови мова йшла про аналіз ситуації з найгіршими показниками виробничої діяльності з дня проголошення незалежності України.
Серед основних відповідальних у такій ситуації значився нинішній голова Наглядової ради Шевкі Аджунер та екс-голова компанії Євген Кравцов.