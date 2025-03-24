"Укрзализныця" подверглась масштабной кибератаке: повлияло ли это на графики поездов

Онлайн-системы "Укрзализныци" (УЗ) подверглись масштабной кибератаке. Восстановление сейчас продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Как пишет УЗ, врагу не удалось нарушить движение поездов, которые сейчас курсируют четко без задержек.
Отмечается, что последняя атака была очень системной, нетривиальной и многоуровневой, в связи с чем перед полным восстановлением из "бэкапов" необходимо провести тщательное тестирование сервиса на возможные уязвимости.
Онлайн-продажа билетов будет недоступна в течение этого дня. Билеты можно купить через кассу.
"Мы усиливаем кассы персоналом, расширяем графики работы", - добавляет "Укрзализныця".
В частности на 24 и 25 марта активирована продажа международных билетов в кассах.
В случае, если не удалось приобрести билет через кассу, УЗ советует сразу идти к поезду, поскольку проездные бригады будут оформлять проезд на месте.
В частности "Укрзализныця" советует не "штурмовать" кассы, если поездка запланирована позже, чем утро 25-го марта.
Все, кто желает вернуть билет на поезд с отправлением 24 марта, могут сделать это онлайн. Для этого необходимо за час до отправки рейса прислать фото или скан-копию билета, а также контактный номер телефона, на почту services.uz.gov.ua@gmail.com. Заявку будут обрабатывать в течение трех суток.
Вчера, 23 марта, в УЗ произошел технический сбой, во время которого не работали:
Сбой никак не повлиял на движение поездов.
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