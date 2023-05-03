"Укрзализныця" запускает новый поезд из Одессы в Винницу: как будет курсировать

Из Одессы в Винницу запускают новый региональный железнодорожный маршрут. Первый поезд отправится уже 15 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Поезд №802 будет отправляться из Одессы в 11:43 и прибывать в Винницу в 18:36. Обратный рейс №801 из Винницы будет отправляться в 6:40 и прибывать в Одессу в 13:30.

Поезд будет проходить через станции Выгода, Раздельная, Затишье, Подольск, Слободка, Кодыма, Рудница, Крыжополь, Вапнярка, Жмеринка, Браилов и Гнивань.

"На маршруте будет курсировать комфортабельный инклюзивный электропоезд, капитально отремонтированный на собственных мощностях "Укрзализныци" уже в этом году", - говорится в сообщении.

Билеты скоро появятся в продаже, их можно будет приобрести в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Фото: УЗ назначила новый поезд из Одессы в Винницу (t.me/UkrzalInfo)

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Харькова и Киева в Польшу.

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