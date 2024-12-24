"Укрзализныця" будет продавать билеты для военнослужащих по-новому: что изменилось

Военные смогут покупать железнодорожные билеты из спецрезерва через смартфон. Это стало возможным после внедрения сервиса поддержки военных "Плюси" от "Армія+".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
В компании отмечают, что отныне через мобильное приложение "Армія+" военные могут покупать до 4 билетов за один раз на поезда, курсирующие в/из городов вблизи зон боевых действий. Билеты из спецрезерва доступны для приобретения в период от 5 дней до 6 часов до отправления поезда с начальной станции, когда обычные места уже раскуплены.
После оформления билета необходимо отправить его на свою электронную почту или сделать скриншот, ведь из соображений безопасности он не сохраняется в приложении. Также для удобства в "Армія+" отображаются все доступные места на выбранные рейсы.
Сервис бронирования билетов по ссылке services.uz.gov.ua/military продолжит работать параллельно.
Напомним, в приложении "Армія+" стартовала программа "Плюси", которая предоставляет украинским защитникам ряд привилегий в повседневной жизни. Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, программа создана на основе сотрудничества с бизнесом и уже доступна для 500 тысяч пользователей. В частности, "Укрзализныця" создала специальный резерв билетов для военных, а "Укрнафта" предоставляет скидки на топливо и 30% на меню АЗК.
Программой могут воспользоваться военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной специальной службы транспорта.
Обещают, что со временем к инициативе будут приобщаться другие национальные бизнесы, а перечень преимуществ для военных будет расширяться, в частности включая скидки на услуги и приоритетный доступ к культурным мероприятиям.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.