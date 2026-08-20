"Укрзализныця" объяснила порядок выплат в случае травм в поезде: алгоритм действий

Страхование пассажиров железнодорожного транспорта в Украине предусматривает выплату компенсаций при ущербе жизни и здоровью, которая может достигать 320 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Главное:
Размер страховой суммы. Предельный предел выплат на одного пассажира составляет 320 000 гривен.
Страховые случаи. Компенсацию выплачивают за лечение, временную или стойкую потерю трудоспособности (инвалидность), а также при гибели.
Срок обращения. Подать документы в страховую компанию нужно не позднее чем через 3 года со дня происшествия.
Основной документ. Первым шагом является получение Акта о несчастном случае непосредственно от перевозчика на месте происшествия.
Ответственность перевозчика за ущерб, причиненный жизни и здоровью пассажиров во время поездки, застрахована в СК "Интер-Полис". Предельная страховая сумма на одного пассажира составляет 320 000 гривен.
Выплаты производятся потерпевшему или его наследникам в следующих случаях:
Обратиться в страховую компанию необходимо не позднее 3 лет со дня наступления события. Заявление и переписку можно вести по электронной почте.
Если во время поездки произошло чрезвычайное происшествие, пассажиру необходимо соблюдать четкий порядок действий:
Для рассмотрения дела страховая компания требует:
Все копии документов удостоверяются личной подписью заявителя (кроме нотариальных бумаг по наследству и смерти).
При обращении к перевозчику - компания рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней. Если перевозчик признает ответственность, страховая компания выплачивает денежные средства в течение 10 рабочих дней после получения всех документов.
При обращении к страховщику - если документов недостаточно, компания сообщает об этом в течение 15 рабочих дней. После получения полного пакета страховщик в течение 5 рабочих дней обращается к перевозчику, имеющему 10 рабочих дней на ответ. В случае согласия выплата производится в течение 10 рабочих дней.
В случае отказа - пассажир имеет право обжаловать решение перевозчика в суде. При положительного судебного решения выплата перечисляется в течение 10 рабочих дней со дня получения решения.
Напомним, в случае возникновения угрозы, конфликтов или насилия в вагоне пассажирам рекомендуют немедленно обращаться к железнодорожникам. Для таких ситуаций действует четкий порядок действий с привлечением работников поезда и полиции.
Кроме того, во время военного положения проводники обязательно информируют о возможных рисках вражеских атак. В случае опасности обстрела пассажирам важно знать, как вести себя во время путешествия и следовать указаниям персонала.