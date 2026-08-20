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"Укрзализныця" объяснила порядок выплат в случае травм в поезде: алгоритм действий

22:30 20.08.2026 Чт
3 мин
Пассажирам напомнили о важном праве
aimg Сергей Козачук
Фото: УЗ разъяснила пассажирам правила страховых выплат за вред здоровью (Getty Images)

Страхование пассажиров железнодорожного транспорта в Украине предусматривает выплату компенсаций при ущербе жизни и здоровью, которая может достигать 320 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Главное:

Размер страховой суммы. Предельный предел выплат на одного пассажира составляет 320 000 гривен.

Страховые случаи. Компенсацию выплачивают за лечение, временную или стойкую потерю трудоспособности (инвалидность), а также при гибели.

Срок обращения. Подать документы в страховую компанию нужно не позднее чем через 3 года со дня происшествия.

Основной документ. Первым шагом является получение Акта о несчастном случае непосредственно от перевозчика на месте происшествия.

Что нужно знать о страховых выплатах

Ответственность перевозчика за ущерб, причиненный жизни и здоровью пассажиров во время поездки, застрахована в СК "Интер-Полис". Предельная страховая сумма на одного пассажира составляет 320 000 гривен.

Выплаты производятся потерпевшему или его наследникам в следующих случаях:

  • Лечение и временная потеря трудоспособности - от 1/30 размера минимальной заработной платы;
  • Устойчивая потеря трудоспособности или инвалидность - от 12 до 36 минимальных заработных плат;
  • Гибель пассажира - от 36 минимальных заработных плат.

Обратиться в страховую компанию необходимо не позднее 3 лет со дня наступления события. Заявление и переписку можно вести по электронной почте.

Пошаговый алгоритм действий

Если во время поездки произошло чрезвычайное происшествие, пассажиру необходимо соблюдать четкий порядок действий:

  • Получить Акт о несчастном случае непосредственно от перевозчика на месте происшествия.
  • Связаться со страховой компанией ЧАО СК "Интер-Полис" (горячая линия: 0800802956, e-mail: info@inter-policy.com, г. Киев, ул. Владимирская, 69).
  • Направить письменное обращение перевозчику о возмещении ущерба и получить официальный ответ.
  • Собрать и передать пакет документов страховщику для принятия решения о выплате.

Какие документы необходимо подготовить

Для рассмотрения дела страховая компания требует:

  • Заявление о страховой выплате, письменном требовании к перевозчику и его официальном ответе;
  • Копию паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
  • Проездной документ (билет) или документ на льготы;
  • Акт о несчастном случае;
  • Медицинские справки, подтверждающие сроки лечения, расходы, извлечение из Электронного реестра листков нетрудоспособности или справку об установлении инвалидности;
  • В случае смерти - нотариально заверенные копии свидетельства о смерти и документов о праве на наследство.

Все копии документов удостоверяются личной подписью заявителя (кроме нотариальных бумаг по наследству и смерти).

Сроки рассмотрения и выплат

При обращении к перевозчику - компания рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней. Если перевозчик признает ответственность, страховая компания выплачивает денежные средства в течение 10 рабочих дней после получения всех документов.

При обращении к страховщику - если документов недостаточно, компания сообщает об этом в течение 15 рабочих дней. После получения полного пакета страховщик в течение 5 рабочих дней обращается к перевозчику, имеющему 10 рабочих дней на ответ. В случае согласия выплата производится в течение 10 рабочих дней.

В случае отказа - пассажир имеет право обжаловать решение перевозчика в суде. При положительного судебного решения выплата перечисляется в течение 10 рабочих дней со дня получения решения.

Безопасность пассажиров в поездах "Укрзализныци"

Напомним, в случае возникновения угрозы, конфликтов или насилия в вагоне пассажирам рекомендуют немедленно обращаться к железнодорожникам. Для таких ситуаций действует четкий порядок действий с привлечением работников поезда и полиции.

Кроме того, во время военного положения проводники обязательно информируют о возможных рисках вражеских атак. В случае опасности обстрела пассажирам важно знать, как вести себя во время путешествия и следовать указаниям персонала.

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