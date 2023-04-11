"Укрзализныця" полностью восстановила мост через реку Ирпень

Как рассказали в ведомстве, восстановление моста позволит уже в ближайшее время увеличить количество пассажирских поездов в направлении Коростеня и соседних с Киевом городов.

"Железнодорожники демонтировали все поврежденные элементы моста и на их городе построили фактически новый переход через реку", - говорится в сообщении.

Напомним, что железнодорожный мост через реку Ирпень был разрушен 21 марта 2022 года. В июле 2022 года было начато с капитального восстановления моста. В ноябре удалось возобновить движение поездов по нечетному пути.

"После того, как противник был разбит и изгнан из Киевской области, мы должны были в кратчайшие сроки помочь вернуть нормальную жизнь в регион и восстановить железнодорожное сообщение в деоккупированные населенные пункты. Сначала в течение месяца мост через реку Ирпень был восстановлен по временной схеме. Это позволило уже в начале мая прошлого года запустить поезда в Ирпень, Бучу, Бородянку и другие населенные пункты", - рассказал член правления "Укрзализныци" Роман Черницкий.