"Укрзализныця" сообщает о задержках: какие поезда опаздывают

07:40 24.03.2026 Вт
2 мин
В результате сложной ночи некоторые рейсы сбились с привычного графика
aimg Никончук Анастасия
Фото: поезд (facebook.com Ukrzaliznytsia)

В "Укрзализныце" сообщили о задержках движения ряда поездов в Полтавской области, отметив, что железнодорожники работают над восстановлением графика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныци".

Какие поезда задерживаются

В регионе зафиксированы опоздания сразу нескольких рейсов.

В частности, поезд №6531 Полтава-Южная – Кременчук движется с задержкой около полутора часов на участке Полтава – Малая Перещепинская.

Поезд №6722 Ромодан – Полтава-Южная отправился со станции Сагайдак с опозданием на 1 час 19 минут.

Также поезд №6571 Берестин – Полтава-Южная следует с отклонением от расписания примерно на час после остановки Магистральная.

Другие рейсы с отклонением от графика

Кроме того, поезд №6538 Кобеляки – Полтава-Южная отправился со станции Лещиновка с задержкой 55 минут. Поезд №6572 Полтава-Южная – Берестин выехал с начальной станции с опозданием на 1 час 17 минут.

Ситуация с графиком

Железнодорожники отмечают, что предпринимаются меры для сокращения отставания от расписания. В компании заверили, что делают все возможное, чтобы стабилизировать движение и минимизировать неудобства для пассажиров.

Напоминаем, что в сети распространилась информация о возможной подготовке удара российских войск по Центральному железнодорожному вокзалу Киева, однако в "Укрзализныце" подчеркнули, что этот объект остается потенциальной целью противника на протяжении уже 1489 дней войны.

Отметим, что запуск пилотного проекта по сокращению перекрестного субсидирования между грузовыми и пассажирскими перевозками в "Укрзализныце" называют своевременным и обоснованным шагом.

Однако подчеркивают, что ощутимый результат возможен лишь при условии его внедрения в рамках комплексной реформы управления железнодорожной отраслью.

