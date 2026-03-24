"Укрзализныця" сообщает о задержках: какие поезда опаздывают

В "Укрзализныце" сообщили о задержках движения ряда поездов в Полтавской области, отметив, что железнодорожники работают над восстановлением графика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныци".
В регионе зафиксированы опоздания сразу нескольких рейсов.
В частности, поезд №6531 Полтава-Южная – Кременчук движется с задержкой около полутора часов на участке Полтава – Малая Перещепинская.
Поезд №6722 Ромодан – Полтава-Южная отправился со станции Сагайдак с опозданием на 1 час 19 минут.
Также поезд №6571 Берестин – Полтава-Южная следует с отклонением от расписания примерно на час после остановки Магистральная.
Кроме того, поезд №6538 Кобеляки – Полтава-Южная отправился со станции Лещиновка с задержкой 55 минут. Поезд №6572 Полтава-Южная – Берестин выехал с начальной станции с опозданием на 1 час 17 минут.
Железнодорожники отмечают, что предпринимаются меры для сокращения отставания от расписания. В компании заверили, что делают все возможное, чтобы стабилизировать движение и минимизировать неудобства для пассажиров.
