"Укрзализныця" после смерти женщины в вагоне дала советы пассажирам

Компания "Укрзализныця" дала советы пассажирам, как поступить в случае, если им стало плохо во время поездки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Facebook.
Как отметили в УЗ, в поездах иногда встречаются случаи естественных смертей. Иногда так случается несколько раз в месяц. Это объясняется тем, что статистически количество пассажиров, ежедневно путешествующих поездами, в пиковые дни – более 100 тысяч человек.
В случае, если ваше самочувствие ухудшилось уже во время поездки – обращайтесь за помощью к проводнику, который может временно найти место в другом вагоне или вызвать медицинскую помощь.
Также, учитывая аномальную жару, необходимо максимально внимательно отнестись к выбору вагона и в любом случае запастись водой. Не менее внимательно следует отнестись и к собственному самочувствию перед, во время и даже после поездки.
В "Укрзализныце" напомнили, что все скоростные поезда, а также значительная часть вагонов дальнего сообщения, оснащены системами кондиционирования воздуха. Все они маркированы в приложении и на сайте специальной снежинкой.
На днях ряд СМИ сообщил о внезапной смерти пассажирки поезда "Запорожье-Ужгород". Трагедия, вероятно, произошла 16 июля. Женщина ехала по ночному экспрессу к подруге в город Стрый, Львовская область.
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