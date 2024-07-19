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"Укрзализныця" после смерти женщины в вагоне дала советы пассажирам

Иллюстративное фото: в УЗ рассказали, что делать, если у поезда стало плохо (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Компания "Укрзализныця" дала советы пассажирам, как поступить в случае, если им стало плохо во время поездки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Facebook.

Как отметили в УЗ, в поездах иногда встречаются случаи естественных смертей. Иногда так случается несколько раз в месяц. Это объясняется тем, что статистически количество пассажиров, ежедневно путешествующих поездами, в пиковые дни – более 100 тысяч человек.

Как действовать, если в поезде стало плохо

В случае, если ваше самочувствие ухудшилось уже во время поездки – обращайтесь за помощью к проводнику, который может временно найти место в другом вагоне или вызвать медицинскую помощь.

Также, учитывая аномальную жару, необходимо максимально внимательно отнестись к выбору вагона и в любом случае запастись водой. Не менее внимательно следует отнестись и к собственному самочувствию перед, во время и даже после поездки.

В "Укрзализныце" напомнили, что все скоростные поезда, а также значительная часть вагонов дальнего сообщения, оснащены системами кондиционирования воздуха. Все они маркированы в приложении и на сайте специальной снежинкой.

Что предшествовало

На днях ряд СМИ сообщил о внезапной смерти пассажирки поезда "Запорожье-Ужгород". Трагедия, вероятно, произошла 16 июля. Женщина ехала по ночному экспрессу к подруге в город Стрый, Львовская область.

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