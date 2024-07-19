"Укрзализныця" после смерти женщины в вагоне дала советы пассажирам

Как отметили в УЗ, в поездах иногда встречаются случаи естественных смертей. Иногда так случается несколько раз в месяц. Это объясняется тем, что статистически количество пассажиров, ежедневно путешествующих поездами, в пиковые дни – более 100 тысяч человек.

Как действовать, если в поезде стало плохо

В случае, если ваше самочувствие ухудшилось уже во время поездки – обращайтесь за помощью к проводнику, который может временно найти место в другом вагоне или вызвать медицинскую помощь.

Также, учитывая аномальную жару, необходимо максимально внимательно отнестись к выбору вагона и в любом случае запастись водой. Не менее внимательно следует отнестись и к собственному самочувствию перед, во время и даже после поездки.

В "Укрзализныце" напомнили, что все скоростные поезда, а также значительная часть вагонов дальнего сообщения, оснащены системами кондиционирования воздуха. Все они маркированы в приложении и на сайте специальной снежинкой.