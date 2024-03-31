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Укрзализныця наработает новые правила перевозки животных в поездах

Фото: укрзализныця наработает новые правила перевозки животных в поездах (instagram.com/uanimals)
Автор: Ксения Вертебная

Укрзализныця вместе с украинской организацией спасения животных и окружающей среды Украины UAnimals наработает обновленные правила перевозки животных в поездах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу организации спасения животных и окружающей среды Украины UAnimals.

"Совместно обновим некоторые устаревшие пункты правил проезда в поездах, чтобы они стали более инклюзивными для людей с животными. Организуем социальную кампанию, чтобы призвать пассажиров без животных человечнее относиться к пассажирам с животными", - написали в UAnimals.

Они отметили, что правила существуют для того, чтобы их соблюдать, но иногда реалии побуждают просматривать правила. Укрзализныця также это поддерживает.

"Будем информировать вас о дальнейших шагах в этой истории", - добавили в организации.

Что предшествовало

Такое решение Укрзализныця и UAnimals приняли после истории о нацгвардейце Валерии и его служебном лабрадоре, которые ехали в тамбуре "Интестити" из Киева в Чернигов . Их не пустили в вагон, поскольку по правилам нельзя перевозить животных выше 45 сантиметров в холке.

Такое правило действует не из-за условной опасности, а именно из-за нехватки места на пассажирских багажных местах и дискомфорта для самих животных. Нацгвардия добавила, что военнослужащий добровольно стоял в тамбуре, потому что не хотел нарушать правила, а ждать купейного вагона, где можно ехать с лабрадором, не было времени.

Напомним, Укрзализныця запустила обновленные электропоезда . Это вторая фаза проекта Dnipro City Express. Подвижный состав будет курсировать по маршруту Каменское - Днепр - Синельниково".

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УкрзализныцяЖивотные