Укрзализныця может реализовывать металлолом, это зависит исключительно от ее желания, - эксперт

"Должны были принять постановление Кабинета министров, которое якобы должно было бы решить этот вопрос (с продажей металлолома, - ред.). Хотя на самом деле, Укрзализныця и сегодня может продавать металлолом. Ей ничего не мешает, кроме ее собственного желания", - подчеркнула Колесникова.

Она также отметила, что украинская металлургия ожидает продажи лома от компании, ведь сейчас, из-за нехватки сырья, предприятия не могут дополнительно нарастить объемы производства, хотя имеют для этого необходимые мощности.

"Для нас, металлургов, конечно, это было бы сильным подкреплением со стороны наших партнеров. Мы ведь считаем, что они могли бы стать нашими партнерами в этом вопросе и решить это достаточно оперативно. И для этого не нужно постановление Кабинета министров, которое они ждут". ", - подчеркнула эксперт.

По оценкам участников рынка, на складах предприятий УЗ сейчас есть до 120-150 тыс. тонн металлолома.

На текущий момент стоимость этого объема металлолома может составлять 0,9-1,2 млрд грн, недополучаемых УЗ. Государственный бюджет же недополучил от реализации лома ориентировочно 200 млн. грн.