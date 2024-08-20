"Укрзализныця" в очередной раз перекладывает на бизнес неэффективность своего руководства, - экс-министр

"Я вообще не вижу работы компании по сотрудничеству с нашими союзниками. По моему глубокому убеждению, за эти 2,5 года войны мы уже должны были построить минимум одну-две европути, которые соединяют Украину с ЕС, чтобы значительно облегчить экспорт наших товаров и импорт необходимой критической продукции в Украине. Эта работа не велась, и, имея возможность на самом деле под суперльготные кредиты, под грантовые деньги привлечь сотни миллионов, а, возможно, даже и миллиарды в развитие железнодорожной сети за счет ЕС, мы не сделали ничего. снова тупо перекладываем неэффективность работы руководства компании на бизнес, который должен это все оплатить из собственного кармана", - подчеркнул эксминистр.

Он напомнил, что бизнес в Украине существует в той же реальности, у него так же есть война и проблемы с рынками сбыта и логистикой. УЗ действует по старой схеме, и отказывается от конструктивного диалога.

"Укрзализныця" в контексте грузовых перевозок занимается тем же, чем занималась всегда. "У нас проблемы, нам нужно поднять тарифы, и все будет хорошо". Повышение тарифов проели, ничего не инвестировали, ничего не улучшилось – давайте снова поднимем тарифы. И снова ничего не идет. Поэтому мне кажется, что правительство в лице Министерства инфраструктуры или Министерства восстановления, в лице Кабинета министров, возможно, на уровне президента, должно привести в сознание руководство Укрзализныци", - подчеркнул Омелян.

Он выразил убеждение, что прежде всего нужно обновить состав наблюдательного совета, который является "меганеэффективным", но достаточно дорого обходится налогоплательщикам.

"Также нужно обновление менеджмента "Укрзализныци", потому что после ухода Камышина там вообще не с кем о чем говорить. Там только коррупция. И после этого сможем выстраивать какой-то нормальный диалог с бизнесом и искать совместные решения. Я убежден, что даже в этой сверхсложной военной ситуации мы можем выйти на нормальный диалог, чтобы все были удовлетворены в рамках возможных ресурсов, выделяемых на это", - резюмировал Омелян.

Напомним, руководитель УЗ Евгений Лященко заявил, что компания планирует очередное повышение тарифов, хотя сейчас компания фиксирует прибыль в размере 3,1 млрд грн.

Бизнес выступил против этой инициативы и призвал Кабмин вмешаться. Так, в своем письме к премьеру Украинский национальный комитет Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) заявил, что повышение железнодорожных грузовых тарифов будет оказывать крайне негативное влияние на промышленность и снизит экспортные поступления.

К тому же, постоянные убытки "Укрзализныци" генерируют не перевозку грузов, а значительные и постоянно растущие расходы компании, а также вопиющую некомпетентность менеджмента.