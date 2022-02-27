RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ховалися у фурах АТБ. Нацгвардія знешкодила окупантів у Миколаєві

Автор: Антон Федорців

Російські військові спробували вдертися до Миколаєва на захопленому транспорті мережі супермаркетів АТБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку МВС України у Facebook.

"У Миколаєві наряд Національної Гвардії України, спільно з міським комісаром, зупинили фури з маркуванням мережі АТБ. Під час огляду були виявлені війська окупантів", – йдеться у повідомленні.

Після цього зав'язався бій. Унаслідок нього всі російські військові були знешкоджені.

Нагадаємо, що в Бердянську місцевий мешканець голіруч переніс міну до лісосмуги.

Тим часом чернігівці оригінально "привітали" окупантів у своєму місті, знявши дорожні вказівники.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївВторгнення Росії до України