"Укртрансгаз" приписує "Дніпропетровськгазу" неіснуючий мільярдний борг

Оператор ГТС штучно збільшив суму оплати за послуги балансування компанією ПАТ "Дніпропетровськгаз"

АТ "Укртрансгаз" подав до Господарського суду Дніпропетровської області позов до ПАТ "Дніпропетровськгаз", в якому просить стягнути з товариства неіснуючий борг на суму понад 1,3 млрд гривень, з яких 291,4 млн гривень складають штрафні санкції. ПАТ "Дніпропетровськгаз" не погоджується з позовом "Укртрансгазу" та буде доводити його безпідставність в судовому порядку. Про це повідомляє прес-слуєба компанії.

14 червня 2018 року Оператор ГТС подав позов до суду про стягнення з ПАТ "Дніпропетровськгаз" заборгованості начебто за послуги балансування на загальну суму 1,3 млрд гривень. Оператор ГТС штучно збільшив суму оплати за послуги балансування компанією ПАТ "Дніпропетровськгаз".

"Це відбувається через безпідставне застосування коефіцієнту 1,2 до вартості газу, використаного на виробничо-технологічні потреби. Діючі угоди між двома операторами ринку передбачають застосування підвищуючого коефіцієнта, якщо розмір небалансу перевищує 5% від фактичного об’єму газу, відібраного з газотранспортної системи. ПАТ "Дніпропетровськгаз" не порушувало цієї умови. Тому є підстави вважати, що дії оператора ГТС є необґрунтованими та спрямовані на штучне збільшення сум заборгованості", - говорить комерційний директор ПАТ "Дніпропетровськгаз" Віталій Косенко.

Станом на 01.06.2018 року заборгованість ПАТ "Дніпропетровськгаз" перед оператором ГТС становить 670,3 млн гривень. Вона утворилася через недостатність тарифу на розподіл природного газу. Для її погашення необхідне встановлення тарифу, який покриватиме всі економічно обґрунтовані витрати компанії.

Діючом тарифом компанії "Дніпропетровськгаз" на закупівлю природного газу для виробничо-технологічних та власних потреб передбачено 440,2млн. гривень. (без ПДВ). Однак вартість закупівлі підприємством цього газу на ринку у 2017 році склала 589,4 млн гривень. (без ПДВ), а за п’ять місяців поточного року уже сягнула 204,4 млн гривень.

У 2017-2018 рр. ПАТ "Дніпропетровськгаз" неодноразово надавало до НКРЕКП розрахунки економічно обґрунтованих тарифів, з урахуванням фактичних витрат компанії на надання послуг розподілу газу, проте вони так й не були затверджені регулятором. Закликаємо НКРЕКП затвердити беззбитковий тариф і компенсувати понесені компанією збитки.