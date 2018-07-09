"Укртрансгаз" приписывает "Днепропетровскгазу" несуществующий миллиардный долг

Оператор ГТС искусственно увеличил сумму оплаты за услуги балансировки компанией ПАО "Днепропетровскгаз"

АО "Укртрансгаз" подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области иск к ПАО "Днепропетровскгаз", в котором просит взыскать с общества несуществующий долг на сумму более 1,3 млрд гривен, из которых 291,4 млн гривен составляют штрафные санкции. ПАО "Днепропетровскгаз" не соглашается с иском "Укртрансгаза" и будет доказывать его безосновательность в судебном порядке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

14 июня 2018 Оператор ГТС подал иск в суд о взыскании с ПАО "Днепропетровскгаз" задолженности якобы за услуги балансирования на общую сумму 1,3 млрд гривен. Оператор ГТС искусственно увеличил сумму оплаты за услуги балансировки компанией ПАО "Днепропетровскгаз".

"Это происходит из-за безосновательного применения коэффициента 1,2 к стоимости газа, использованного на производственно-технологические нужды. Действующие соглашения между двумя операторами рынка предполагают применение повышающего коэффициента, если размер небаланса превышает 5% от фактического объема газа, отобранного из газотранспортной системы. ПАО "Днепропетровскгаз" не нарушало это условие. Поэтому есть основания полагать, что действия оператора ГТС являются необоснованными и направлены на искусственное увеличение сумм задолженности", - говорит коммерческий директор ПАО "Днепропетровскгаз" Виталий Косенко.

По состоянию на 01.06.2018 года задолженность ПАО "Днепропетровскгаз" перед оператором ГТС составляет 670,3 млн гривен. Она образовалась из-за недостаточности тарифа на распределение природного газа. Для ее погашения необходимо установление тарифа, который будет покрывать все экономически обоснованные расходы компании.

Действующие тарифы компании "Днепропетровскгаз" на закупку природного газа для производственно-технологических и собственных нужд предусмотрено 440,2 млн гривен (без НДС). Однако стоимость закупки предприятием этого газа на рынке в 2017 году составила 589,4 млн гривен. (без НДС), а за пять месяцев текущего года уже достигла 204,4 млн гривен.

В 2017-2018 гг. ПАО "Днепропетровскгаз" неоднократно предоставляло в НКРЭКУ расчеты экономически обоснованных тарифов, с учетом фактических затрат компании на оказание услуг распределения газа, однако они так и не были утверждены регулятором. Призываем НКРЭКУ утвердить безубыточный тариф и компенсировать понесенные компанией убытки.