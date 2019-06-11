"Укртрансгаз" назвав обсяги газу нерезидентів в ПСГ України

АТ "Укртрансгаз" на початок червня закачав у підземні сховища газу (ПСГ) 515 млн куб. м газу за договорами з 24 компаніями-нерезидентами. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як відзначили в прес-службі, з початку квітня компанія активно пропонує нерезидентам послугу зберігання газу в українських ПСГ в режимі "митного складу".

"В рамках підготовки до зимового сезону та невизначеності щодо майбутнього транзиту, для Укртрансгазу розвиток цього напрямку стратегічно важливий з точку зору надання послуг європейським компаніям, які мають запит на зберігання великих об’ємів природного газу", - йдеться в повідомленні.

За даними "Укртрансгазу", сьогодні як компанії-резиденти, так і компанії-нерезиденти мають можливість зберігати газ на території України протягом 1095 днів без сплати митних зборів за умови подальшого транспортування природного газу з території України. Тариф на зберігання в режимі "митного складу" не відрізняється від звичайного тарифу на зберігання газу в ПСГ та становить близько 0,6 євро/МВт.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 10 червня в українських підземних сховищах газу (ПСГ) накопичено 12,05 млрд куб. м газу.

Нагадаємо, глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв припустив, що припинення "Газпромом" транзиту газу через Україну в січні 2020 року - цілком імовірний сценарій, і Україна готується до нього.