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"Укртелеком" повідомив про проблеми з наданням послуг в декількох областях

Фото: будівля Укртелекому (wikimedia.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Телекомунікаційна компанія "Укртелеком" повідомила про проблеми з наданням послуг в декількох областях. Труднощі виникли через бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Держспецзв'язку.

"Через активні бойові дії та їх наслідки спостерігається істотне погіршення географічного рівня покриття послугами", - наводить Держспецзв'язок повідомлення"Укртелекому".

Погіршення покриття послугами відзначено в наступних областях:

  • Запорізькій-59%;
  • Донецькій-62%;
  • Чернігівській-68%;
  • Харківській-74%.

У компанії відзначили, що Послуги надаються у всіх областях, за винятком Луганської. При цьому кількість регіональних вузлів зв'язку, які на цей момент працюють, знаходиться на рівні 89%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про відновлення роботи "Укртелекому" у всіх областях, крім Луганської.

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