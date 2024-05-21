"Укртелеком" инвестирует 1 млрд грн в развитие телекоммуникаций в 2024 году

Компания "Укртелеком" инвестировала более одного миллиарда гривен в развитие телекоммуникаций за два года полномасштабной войны и планирует увеличить инвестиции еще на миллиард в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В течение 2022-2023 годов "Укртелеком" инвестировал более 1 млрд гривен собственных средств на развитие и модернизацию телекоммуникационной сети и своей IT-инфраструктуры.

Основные направления – усовершенствование транспортной инфраструктуры и ядра сети с целью расширения их пропускной способности, гибкости и защищенности от вражеских атак; модернизация медной инфраструктуры путем замены ее на современную оптическую, развитие новых оптических сетей доступа к современным телекоммуникационным сервисам.

За два года полномасштабной войны проложено около 11 тысяч километров волоконно-оптического кабеля. Также значительные капитальные вложения нуждались в приобретении дополнительного оборудования автономного энергоснабжения для обеспечения бесперебойности предоставления пользователям услуг энергонезависимого интернета.

Также были направлены значительные инвестиции в кибербезопасность для поддержания устойчивости и защищенности инфраструктуры: как IT-ландшафта, так и технологической инфраструктуры.

Во время полномасштабной войны появились новые направления капитальных инвестиций, связанных с необходимостью восстановления поврежденных и разрушенных врагом узлов связи и линейной инфраструктуры.

"Укртелеком" продолжает строительство новых оптических сетей и модернизацию медной инфраструктуры. В текущем году планируется увеличение объемов строительства новых волоконно-оптических линий на 55% по сравнению с предыдущими периодами. Предусмотрена прокладка 8300 километров оптических сетей, что позволит еще большему количеству предприятий и пользоваться современными телекомуслугами.