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В "Укрпошті" спростували заяву Мінсоцполітики про підвищення тарифів на доставку пенсій на 67%

Новость на русском → Київ, Вівторок 30 березня 2021 10:24
В "Укрпошті" спростували заяву Мінсоцполітики про підвищення тарифів на доставку пенсій на 67% Фото: Ігор Смілянський спростував зростання тарифів на 67 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський спростував заяву міністра соціальної політики Марини Лазебної про те, що тарифи на доставку пенсій зростуть до 100 гривень на одну людину. За його даними, тарифи планується підняти тільки 11%.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Міністр надала неправдиву і свідомо помилкову інформацію, що ганьбить АТ Укрпошта. І в цьому випадку, як прийнято в європейській країні, повинна як мінімум принести офіційні вибачення всьому колективу Укрпошти. Через те, що реальне підвищення тарифів складе (в разі схвалення) 11% у 2021 році, при зростанні мінімальної зарплати на 37% крім інших витрат. Ще раз - 11% проти 37%!" - написав він.

В &quot;Укрпошті&quot; спростували заяву Мінсоцполітики про підвищення тарифів на доставку пенсій на 67%

Нагадаємо, міністр соціальної політики Марина Лазебна інтерв'ю РБК-Україна повідомила, що "сьогодні доставка однієї пенсії коштує в середньому 60 гривень, з підвищеними тарифами буде коштувати більше 100 гривень".

Як повідомляло РБК-Україна, Кабмін допустив приватизації 50% "Укрпошти". Законопроект прийнятий у серпні 2020 року.

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