"Укрпоште" розповіли, коли продадуть Головпоштамт на Хрещатику

"Сказати точно, коли ми продамо будівлю на Хрещатику, зараз складно. Цей процес може зайняти від 2 років, і на те є свої причини", - сказав він.

За його словами, з точки зору формальностей, потрібно погодити рішення з наглядовою радою, акціонерами та органом управління, провести незалежне оцінювання, знайшовши попередньо аудитора у системі Prozorro, провести відкриті торги у системі Prozorro з експозицією лоту не менше ніж пів року. "Тобто одні лише процедури можуть зайняти понад 1,5 року", - додав він.

"Але все також залежатиме і від ситуації на ринку, адже і ми, і держава зацікавлені у найвигіднішому продажі активів. Зараз ринок нерухомості на спаді і бізнес лише відновлюється. Тому ми маємо дочекатись влучного моменту, адже наша ціль не продаж майна, а ефективне використання ресурсів задля розвитку Укрпошти", - прокоментував Смілянський.

Він нагадав, що у будівлі на Хрещатику працює близько 1000 працівників центрального апарату управління Укрпошти та працівники Київської міської дирекції Укрпошти.

За його словами, незважаючи на те, що центральний офіс Укрпошти та Київська дирекція можуть змінити своє розташування, відділення 01001, Головпоштамт, залишиться на Хрещатику, 22 у будь-якому випадку. Натомість співробітники компанії, які зараз працюють у даній будівлі, переїдуть в новий офіс.